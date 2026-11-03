Tata Motors का ग्लोबल मास्टरस्ट्रोक: इवेको अधिग्रहण के बाद अब भारत में भी मचेगी भारी वाहनों की धूम, जल्द होगी मैन्युफैक्चरिंग

जासं, जमशेदपुर । इटली की दिग्गज वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप के अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स अब उसके चुनिंदा उत्पादों का निर्माण भारत में करने की तैयारी कर रही है।

इटली के तूरिन में आयोजित वैश्विक प्रेस वार्ता में टाटा संस और टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया कि दोनों कंपनियां ऐसे उत्पादों को चिह्नित कर रही हैं, जिनका उत्पादन भारत में किया जाएगा।

चंद्रशेखरन ने जोर देकर कहा कि इस ऐतिहासिक साझेदारी से दोनों छोर (भारत और वैश्विक बाजार) पर विकास को नई गति मिलेगी और यह दोनों कंपनियों की औद्योगिक विरासत व अत्याधुनिक तकनीक का संगम साबित होगा।

तकनीक और पैमाना दोनों मिलकर रचेंगे नया इतिहास

चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साझेदारी के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह गठजोड़ हमारी पूर्व कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल है। वाणिज्यिक वाहन उद्योग में तकनीक के साथ-साथ उत्पादन का पैमाना भी बेहद अहम है।