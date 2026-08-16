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प्रदूषणमुक्त सफर की ओर टाटा मोटर्स: टेल्को कालोनी में दौड़ीं एसी इलेक्ट्रिक बसें, अब कूल कूल रहेंगे कर्मचारी

By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:03 PM (IST)

टाटा मोटर्स प्रबंधन ने जमशेदपुर में कर्मचारियों के लिए 7 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। यह पहल आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त आवागमन प्रदान करेगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा।

शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन और यूनियन के शीर्ष पदाधिकारियों ने सात नई ईवी एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन और यूनियन के शीर्ष पदाधिकारियों ने सात नई ईवी एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

HighLights

  1. टाटा मोटर्स ने कर्मचारियों के लिए 7 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं।

  2. बसें आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त आवागमन प्रदान करेंगी।

  3. टेल्को कॉलोनी में शुरू होकर, बेड़े का चरणबद्ध विस्तार होगा।

जासं, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स प्रबंधन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने कर्मचारियों के रोजाना आवागमन को सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। 
 
सामान्य बसों के स्थान पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसी (EV AC) बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। इस नई पहल से कर्मचारियों को आरामदायक, सुरक्षित और पूरी तरह से प्रदूषणमुक्त सफर की सुविधा मिलेगी।
 

हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना 

टेल्को स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम से शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के शीर्ष पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सात नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
 
इस मौके पर टाटा मोटर्स के प्लांट हेड अनुराग छारिया, यूनियन अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद और महामंत्री आरके सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 
 
बसों का शुभारंभ करने के बाद अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों ने स्वयं बस में यात्रा कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया।
 

सफर होगा आरामदायक और प्रदूषणमुक्त 

वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से कर्मचारियों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाली इन बसों से शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 
 
अब तक कंपनी के कर्मचारी ड्यूटी आने-जाने के लिए सेंट्रल ट्रांसपोर्ट की सामान्य डीजल या सीएनजी बसों का उपयोग करते थे।
 

चरणबद्ध तरीके से होगा बेड़े का विस्तार 

प्रारंभिक चरण में इन सात इलेक्ट्रिक बसों का संचालन टेल्को कॉलोनी के विभिन्न सेक्टरों और आंतरिक मार्गों पर शुरू किया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों के आवागमन के लिए शहर में 200 से अधिक बसें चलती हैं। 
 
कंपनी की योजना भविष्य में चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रमुख शहर मार्गों पर भी इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार करने की है, जिससे कर्मचारियों का दैनिक सफर और अधिक आधुनिक व सुविधाजनक बन सके।