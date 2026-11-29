जासं, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स के कर्मचारी सुभाष पात्रो के निधन के बाद मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर कंपनी के पांच प्रमुख गेट जाम करने के मामले में टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कंपनी के सुरक्षा अधिकारी शिवाकांत सिंह के लिखित बयान पर मजदूर नेता बंटी सिंह समेत 18 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बंटी सिंह के नेतृत्व में समर्थकों ने सुनियोजित ढंग से आंदोलन करते हुए कंपनी के पांच मुख्य गेटों को जाम कर दिया था।

इस दौरान कर्मचारियों की आवाजाही रोकी गई और प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर क्षेत्र की शांति व कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया।

कर्मचारी सुभाष पात्रो की मौत के बाद उनके आश्रित को नौकरी व परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर करीब पांच दिनों तक गेट के बाहर प्रदर्शन और हंगामा चला था। बाद में प्रबंधन व आंदोलनकारियों के बीच वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हो सकी थी।

ये हैं नामजद आरोपित