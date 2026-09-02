इवेको ग्रुप के 40 हजार करोड़ रुपये के अधिग्रहण को ECB से मंजूरी, अंतिम चरण में टाटा मोटर्स की डील
टाटा मोटर्स को इवेको ग्रुप के 3.8 अरब यूरो के अधिग्रहण के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) से अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है।
HighLights
ECB ने टाटा मोटर्स के इवेको अधिग्रहण को अंतिम मंजूरी दी।
3.8 अरब यूरो की डील अब अंतिम चरण में पहुंची।
जमशेदपुर प्लांट से टाटा का वैश्विक विस्तार होगा।
तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियामकों से मिली हरी झंडी
अधिग्रहण की यह प्रक्रिया टाटा मोटर्स की डच सब्सिडियरी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी के माध्यम से संचालित की जा रही है।
ईसीबी की स्वीकृति से टाटा को फ्रांस में पंजीकृत इवेको की दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं- 'आइसी फाइनेंशियल सर्विसेज' और 'सीएनएच इंडस्ट्रियल कैपिटल यूरोप'-में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी हासिल करने का अधिकार मिल गया है।
इससे पूर्व ब्रिटेन के FCA ने 5 जनवरी को और बैंक ऑफ स्पेन ने 24 जून को अपनी अनापत्ति दे दी थी। वाहनों की बिक्री और डीलरों को वित्तीय मदद देने वाली क्रेडिट संस्थाओं के शामिल होने के कारण यह वित्तीय जांच अनिवार्य थी।