इवेको ग्रुप के 40 हजार करोड़ रुपये के अधिग्रहण को ECB से मंजूरी, अंतिम चरण में टाटा मोटर्स की डील

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज टाटा मोटर्स द्वारा इटली के इवेको ग्रुप (Iveco Group) के 3.8 अरब यूरो (लगभग 40 हजार करोड़ रुपये) के अधिग्रहण प्रस्ताव को यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) से अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है।

इस मंजूरी के साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय सौदे के लिए आवश्यक सभी सेक्टर-विशिष्ट नियामकीय स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं।

अब इटली के प्रतिभूति बाजार नियामक कंसोब (CONSOB) द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा पूरी होते ही टाटा मोटर्स, इवेको के शेयरधारकों के लिए औपचारिक ओपन ऑफर जारी करेगी।

तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियामकों से मिली हरी झंडी

अधिग्रहण की यह प्रक्रिया टाटा मोटर्स की डच सब्सिडियरी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी के माध्यम से संचालित की जा रही है।

ईसीबी की स्वीकृति से टाटा को फ्रांस में पंजीकृत इवेको की दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं- 'आइसी फाइनेंशियल सर्विसेज' और 'सीएनएच इंडस्ट्रियल कैपिटल यूरोप'-में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी हासिल करने का अधिकार मिल गया है।



इससे पूर्व ब्रिटेन के FCA ने 5 जनवरी को और बैंक ऑफ स्पेन ने 24 जून को अपनी अनापत्ति दे दी थी। वाहनों की बिक्री और डीलरों को वित्तीय मदद देने वाली क्रेडिट संस्थाओं के शामिल होने के कारण यह वित्तीय जांच अनिवार्य थी।



