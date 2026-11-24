जासं, जमशेदपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और परियोजना प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड की राखा कॉपर माइंस ने सीएसआर (CSR) के तहत आजीविका संवर्धन की पहल शुरू की है।

इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सीमा सिंह एवं प्रमुख के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह बैठक का आयोजन किया गया।

इसमें लगभग 150 महिला-पुरुषों ने सहभागिता की। कार्यशाला में ग्रामीणों को पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन और स्वरोजगार अपनाकर लागत घटाने तथा आय बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताए गए।

पशुपालन और मशरूम उत्पादन से खुलेंगे कमाई के नए रास्ते

कार्यक्रम के दौरान डॉ. सीमा सिंह ने जानकारी दी कि आजीविका संवर्धन परियोजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, मछली पालन और मशरूम उत्पादन का व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन प्रदान किया जाएगा।

इससे ग्रामीणों को पारंपरिक माध्यमों के अतिरिक्त आमदनी के नए स्रोत मिल सकेंगे। उन्होंने किसानों को मौसम के अनुकूल कम लागत वाली खेती की तकनीकों से अवगत कराया, साथ ही खेतों के संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया।

वहीं, इंजीनियर सुरेंद्र सिंह मुंडा ने किसानों को धान की खेती के साथ दलहन और तिलहन के उत्पादन को अपनाने का सुझाव दिया, ताकि उनकी आय में विविधता लाई जा सके और जोखिम कम हो।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार पर विशेष जोर

आयोजन में स्थानीय मुखिया बॉबी मार्डी ने महिलाओं से पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

अनीता छंगानी ने उपस्थित महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर कंपनी के उप महाप्रबंधक ने कहा कि संस्थान लाभार्थियों की रुचि के अनुरूप आजीविका परियोजना से जुड़ने के लिए हरसंभव सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराएगा।

आय के विविध विकल्पों से मजबूत होगी ग्रामीण परिवारों की स्थिति

इस पहल की प्रमुख विशेषता यह है कि ग्रामीण परिवारों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रखने के बजाय आय के विभिन्न विकल्पों से जोड़ा जाएगा।

पशुपालन, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियां सीमित भूमि वाले परिवारों के लिए भी अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम बन सकती हैं।

महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से परिवारों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। विशेषज्ञों व आयोजकों के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना ही इस परियोजना की सफलता का मुख्य आधार होगा।