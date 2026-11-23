जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रात में तेज खर्राटे लेना और सोते समय अचानक सांस रुक जाना सामान्य परेशानी नहीं है। यह आब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओएसए) बीमारी का संकेत हो सकता है।

इसमें सांस की नली में रुकावट आने से शरीर को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती। बार-बार ऐसा होने से नींद प्रभावित होती है।

लंबे समय तक बीमारी रहने पर हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। मरीज को दिनभर थकान, सुस्ती और नींद आने की शिकायत रहती है।

रविवार को बिष्टुपुर स्थित एसएनटीआई सभागार में आयोजित ईएनटी विशेषज्ञों के स्वर्ण जयंती सम्मेलन ‘बीजेएओआइकान 2026’ के अंतिम दिन मुंबई के वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विकास अग्रवाल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि लगातार तेज खर्राटे, सोते समय सांस रुकने या हांफने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

गले की मांसपेशियां ढीली पड़ने से रुकती है सांस

डॉ. अग्रवाल के अनुसार, नींद के दौरान गले की मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं। कुछ लोगों में इनके अधिक ढीले होने से सांस की नली संकरी या बंद हो जाती है। इससे ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और नींद बार-बार टूटती है। स्लीप स्टडी से बीमारी की पहचान की जाती है।