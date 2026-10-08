Dishom Guru's historic wedding: ट्रेन से आए बाराती, बैलगाड़ी से पहुंचे दूल्हे राजा: जानिए शिबू सोरेन और Rupi Soren की शादी की अनोखी कहानी

दिलीप कुमार, चांडिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और पूर्व मुख्यमंत्री 'पद्म भूषण' दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के निधन के बाद पूरा राज्य सदमे में है।

राज्यभर में शोक का माहौल है और लोग उनसे जुड़े अविस्मरणीय पलों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

ऐसा ही एक ऐतिहासिक और यादगार लम्हा उनकी शादी से जुड़ा है, जो आज भी चांडिल के धादकीडीह गांव के बुजुर्गों की स्मृतियों में ताजा है।

1962 में आदिवासी परंपरा और सादगी से हुआ था विवाह

झारखंड आंदोलन के महानायक शिबू सोरेन के जीवन से चांडिल की धरती का रिश्ता दशकों पुराना है। वर्ष 1962 में चांडिल प्रखंड के धादकीडीह गांव निवासी सुदु किस्कू और चैती किस्कू की बेटी रूपी किस्कू के साथ उनका विवाह हुआ था।

रूपी सोरेन के रिश्ते में भैया महाराज माझी बताते हैं कि यह शादी आज के तामझाम और दिखावे से बिल्कुल दूर, पूरी तरह से सादगी और आदिवासी परंपराओं के अनुसार हुई थी।

ट्रेन और बैलगाड़ी से पहुंचे थे बाराती

महाराज माझी के अनुसार, शिबू सोरेन करीब 20 से 25 बारातियों के साथ बरकाकाना ट्रेन से चांडिल स्टेशन पहुंचे थे। चांडिल स्टेशन से शिबू सोरेन को बैलगाड़ी में बैठाकर धादकीडीह गांव ले जाया गया। उनके साथ आए अन्य बाराती स्टेशन से गांव तक पैदल ही गए।

बारातियों के ठहरने का प्रबंध गांव के पास नदी किनारे किया गया था। वधू पक्ष की ओर से चावल, दाल, खस्सी, लकड़ी, चूल्हा और पानी उपलब्ध कराया गया, जहां बारातियों ने स्वयं खाना पकाया। परंपरा के अनुसार उन्हें हंडिया भी परोसी गई थी।

3 रुपये और 3 कपड़े था 'पोन'

आदिवासी समाज की पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी के दौरान वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को 'पोन' राशि देने की प्रथा निभाई गई थी।

विवाह के दौरान शिबू सोरेन के परिवार ने वधू पक्ष को तीन रुपये और तीन कपड़े पोन के रूप में दिए थे। इसके अलावा वर पक्ष अपने साथ एक काली बकरी और हंडिया भी लेकर आया था।

धादकीडीह में हुआ था दुर्गा व बसंत सोरेन का जन्म

चांडिल के धादकीडीह का संबंध सोरेन परिवार से बेहद गहरा रहा है। दिवंगत रूपी सोरेन के बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन और छोटे बेटे विधायक बसंत सोरेन का जन्म भी इसी ऐतिहासिक गांव धादकीडीह में ही हुआ था।