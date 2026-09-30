3 राज्यों से होकर बंगाल से मुंबई जाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन, टाटानगर-चक्रधरपुर समेत इन स्टेशनों पर स्टॉपेज  

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो सांतरागाछी से टाटानगर होते हुए कर मुंबई जाएगी।

सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी आदेश के तहत, ट्रेन नंबर 01107-01108 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-संतरागाछी-एलटीटी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल छह अक्टूबर से सेवा शुरू करेगी।

रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन कुल चार-चार फेरे लगाएगी। आदेश के तहत ट्रेन नंबर 01107 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छह, 13, 20 और 27 अक्टूबर को चलेगी। वहीं, 01108 संतरागाछी से आठ, 15, 22 और 29 अक्टूबर को परिचालित होगी।

5 राज्यों के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव 1. महाराष्ट्र (Maharashtra) • लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - प्रस्थान स्टेशन

• ठाणे (TNA)

• कल्याण जंक्शन (KYN)

• नासिक रोड (NK)

• भुसावल जंक्शन (BSL)

• अकोला जंक्शन (AK)

• बडनेरा जंक्शन (BD)

• नागपुर जंक्शन (NGP)

• गोंदिया जंक्शन (G) 2. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) • दुर्ग जंक्शन (DURG)

• रायपुर जंक्शन (R)

• बिलासपुर जंक्शन (BSP) 3. ओडिशा (Odisha) • झासुगुड़ा जंक्शन (JSG)

• राउरकेला जंक्शन (ROU) 4. झारखंड (Jharkhand) • चक्रधरपुर (CKP)

• टाटानगर जंक्शन (TATA) 5. पश्चिम बंगाल (West Bengal) • खड़गपुर जंक्शन (KGP)

• संतरागाछी जंक्शन (SRC) इस तरह इस ट्रेन से बंगाल से मुंबई जाने वाले यात्रियों के साथ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। टाटानगर में रात 12:25 बजे पहुंचेगी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली 01107 ट्रेन मंगलवार को रवाना होगी और अगले दिन रात 12 बजकर 25 बजे टाटानगर पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुकने के बाद साढ़े 12 बजे आगे रवाना होगी।