बिहार-झारखंड और बंगाल के यात्रियों के लिए खुशखबरी, हावड़ा-खातीपुरा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और आस्था के महापर्व छठ के दौरान घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है।

त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में होने वाली भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा और खातीपुरा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि गाड़ी सं. 03007 हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल 11 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच प्रत्येक रविवार को हावड़ा से रात 11:55 बजे रवाना होगी और यात्रा के तीसरे दिन सुबह 11:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। ट्रेन कुल आठ फेरे लगाएगी।