जासं, जमशेदपुर। 26 नवंबर 2008 की वह काली रात भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में दर्ज है, जब मुंबई आतंकियों की गोलियों और धमाकों से दहल उठी थी।

आतंकियों के निशाने पर देश की आन-बान-शान माना जाने वाला ऐतिहासिक ताज महल पैलेस होटल भी था। होटल के भीतर जहां जिंदगी और मौत के बीच खौफनाक संघर्ष चल रहा था, वहीं बाहर टाटा समूह के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा बेहद चिंतित, लेकिन चट्टान की तरह डटे हुए थे।

उनके लिए यह हमला केवल एक प्रतिष्ठित इमारत पर नहीं, बल्कि उनके परिवार जैसे कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा प्रहार था। संकट की उस घड़ी में उनकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ क्या होता है।

कर्मचारियों को माना परिवार, निभाई हर जिम्मेदारी

रतन टाटा की मानवीयता से जुड़ा यह प्रसंग आज भी हर किसी को भावुक कर देता है। आतंकी हमले के दौरान वे लगातार होटल प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े रहे।

त्रासदी के थमने के बाद उन्होंने खुद आगे बढ़कर पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत मुलाकात की और उनका दुख साझा किया।

उन्होंने न केवल मृत कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि उनके बच्चों की संपूर्ण शिक्षा और घायलों के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी भी उठाई।

प्रभावित लोगों की दीर्घकालिक मदद के लिए 'ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट' की स्थापना कर सहायता की ठोस व्यवस्था की गई।

इसके साथ ही उन्होंने ताज होटल को फिर से संवारने और खड़ा करने में भी व्यक्तिगत रुचि दिखाई। रतन टाटा के लिए उनके कर्मचारी महज एक संख्या नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा थे।

जमशेदपुर से था गहरा भावनात्मक जुड़ाव

रतन टाटा की यही संवेदनशीलता लौहनगरी जमशेदपुर के लोगों के दिलों में उन्हें एक बेहद खास दर्जा दिलाती है। घटना के वक्त मुंबई में मौजूद रहे जमशेदपुर निवासी सोमजित मल्लिक उन पलों को याद करते हुए बताते हैं कि टाटा स्टील और इस शहर से रतन टाटा का बेहद गहरा भावनात्मक रिश्ता था।

वे जब भी जमशेदपुर आते, यहां के आम लोगों, कर्मचारियों और संस्थान की समृद्ध परंपराओं से सीधा जुड़ाव महसूस करते थे।

इस शहर ने टाटा समूह के ऐतिहासिक औद्योगिक सफर को आकार लेते देखा है, और रतन टाटा ने इस रिश्ते को हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया।

कारोबार से बड़ा था इंसानियत का रिश्ता

आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जमशेदपुर के लोग उन्हें सिर्फ एक सफल उद्योगपति के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, मानवता और संवेदना की जीती-जागती मिसाल के रूप में याद करते हैं।

हमले के बाद पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए उन्होंने जो पहल की, वह पूरे कॉरपोरेट जगत में मानवीय जिम्मेदारी की एक अनूठी मिसाल बन गई।

जमशेदपुर के लिए उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि कोई भी उद्योग केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और संवेदना से चलता है।



