रणजी ट्रॉफी: अभिषेक नायर के शतक पर फिरा पानी, झारखंड के 587 रनों के सामने केरल संकट में

जासं, जमशेदपुर। जमशेदपुर के ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-सी मुकाबले के तीसरे दिन केरल की टीम गहरे संकट में नजर आ रही है।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक नायर (126 रन) के जुझारू शतक के बावजूद, झारखंड के पहली पारी के 587 रनों के विशाल स्कोर के सामने केरल की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 269 रन ही बना सकी।

केरल अभी पहली पारी के आधार पर झारखंड से पूरे 318 रन पीछे है और उस पर फॉलोऑन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले मैच के दूसरे दिन झारखंड ने अपनी पहली पारी में 179.5 ओवरों का सामना करते हुए 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था।

झारखंड की ओर से आदित्य चंद्रेश सिंह (147), शिखर मोहन (143) और कप्तान विराट सिंह (108) ने शतकीय पारियां खेली थीं। केरल के लिए स्पिनर वैशाख चंद्रन ने पांच और जलज सक्सेना ने तीन विकेट चटकाए थे।

केरल की शुरुआत अच्छी रही। अभिषेक नायर और रोहन कुन्नुमल (44) ने पहले विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की। इसके बाद अभिषेक ने सचिन बेबी (35) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 121 रन जोड़े और टीम को मजबूती दी।

अभिषेक ने 204 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 126 रनों की शानदार पारी खेली।

हालांकि, चायकाल के बाद झारखंड के स्पिनरों- उत्कर्ष सिंह (3/54) और कौनेन कुरैशी (2/38)- ने घातक गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया।

एक समय 224/2 के मजबूत स्कोर पर खेल रही केरल की टीम अचानक 249/6 के स्कोर पर सिमटती दिखी। कप्तान विष्णु विनोद (15) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (0) सस्ते में पवेलियन लौट गए।

दिन का खेल समाप्त होने तक सलमान निसार (17*) और आदित्य सरवटे (13*) क्रीज पर डटे हुए थे। क्रिकेट नियमों के अनुसार, चार दिवसीय मैच में फॉलोऑन टालने के लिए विरोधी टीम के स्कोर से 150 रन से कम के अंतर तक पहुंचना होता है।

झारखंड के 587 रनों के जवाब में केरल को फॉलोऑन से बचने के लिए कम से कम 438 रन बनाने होंगे। फिलहाल 269 रन बना चुकी केरल की टीम को फॉलोऑन टालने के लिए 169 रनों की और जरूरत है, जबकि उसके पास केवल 4 विकेट ही बचे हैं।