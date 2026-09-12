सरेंडर करने वाले नक्सली सचिन को लेकर दलमा पहुंची बंगाल पुलिस, जंगलों में चलाया तलाशी अभियान

जागरण संवाददाता, चांडिल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात नक्सली राम प्रसाद मार्डी उर्फ महादेव उर्फ सचिन की निशानदेही पर पुलिस ने दलमा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया।

बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस टीम दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ चांडिल पहुंची और स्थानीय सुरक्षा बलों के सहयोग से दलमा पहाड़ के दुर्गम इलाकों में हथियारों की तलाश शुरू की।

हथियार और गोला-बारूद की तलाश

मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पित नक्सली सचिन की निशानदेही पर पुलिस टीम उसे साथ लेकर दलमा पहाड़ के संभावित ठिकानों पर गई।