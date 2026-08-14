इस्तीफे के बाद छलका एन. चंद्रशेखरन का दर्द: जानिए 24 फरवरी की उस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि टालना पड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) ने बयान जारी कर चंद्रशेखरन के निर्णय का सम्मान किया और सुचारू नेतृत्व हस्तांतरण का पूर्ण आश्वासन दिया।

दूसरी ओर, चंद्रशेखरन ने स्पष्ट किया है कि 24 फरवरी की बोर्ड बैठक में एक सदस्य की असहमति के कारण ही उन्होंने अपने कार्यकाल विस्तार का निर्णय टाल दिया था।

एसडीटीटी ने सराहा चंद्रशेखरन का नेतृत्व

एसडीटीटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि टाटा समूह के बदलाव और अभूतपूर्व विकास के इस दौर में चंद्रशेखरन का योगदान अतुलनीय रहा है।

ट्रस्ट ने नियमों का पालन करते हुए नए उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए जल्द से जल्द चयन समिति बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिससे समूह के नए बॉस की खोज प्रक्रिया शुरू हो गई है।

क्यों टला था कार्यकाल विस्तार?

चंद्रशेखरन ने नॉमिनी निदेशकों को भेजे ईमेल में बताया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) दोनों ने ही उनके 5 साल के कार्यकाल विस्तार का सर्वसम्मति से समर्थन किया था। बोर्ड की समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी।



