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MGM मेडिकल कॉलेज का होगा विस्तार: ₹393 करोड़ मंजूर, MBBS की 100 और PG की 102 सीटें बढ़ीं

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:05 PM (IST)

राज्य कैबिनेट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दी है। ₹393 करोड़ की लागत से एमबीबीएस की 100 और पीजी की 102 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

राज्य कैबिनेट ने कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य कैबिनेट ने कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। 

HighLights

  1. एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीटों के विस्तार को कैबिनेट मंजूरी।

  2. झारखंड, कोल्हान के छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।
 
राज्य कैबिनेट ने कॉलेज में एमबीबीएस (MBBS) और स्नातकोत्तर (PG) सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। 
 
वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चलने वाली इस परियोजना से एमजीएम मेडिकल कॉलेज को झारखंड के अग्रणी मेडिकल शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा।
 

सीटों का विस्तार: एक नजर में

सरकार द्वारा ₹393 करोड़ की भारी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बुनियादी ढांचे और नए पीजी विभागों का निर्माण होगा:

  •     MBBS सीटें: वर्तमान में उपलब्ध 150 सीटों को बढ़ाकर 250 किया जाएगा (100 सीटों की वृद्धि)।
  •     PG सीटें: वर्तमान में मौजूद 47 सीटों को बढ़ाकर 149 किया जाएगा (102 नई सीटों की बढ़ोतरी)।


कोल्हान और राज्य के छात्रों को बड़ा फायदा

एमबीबीएस और पीजी सीटों में इस बड़े इजाफे से झारखंड और विशेष रूप से कोल्हान क्षेत्र के मेडिकल अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। स्थानीय छात्रों को अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए राज्य से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। 
 
नए विषयों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू होने से एमजीएम अस्पताल में सुपर-स्पेशलिटी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आएगा।