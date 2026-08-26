MGM मेडिकल कॉलेज का होगा विस्तार: ₹393 करोड़ मंजूर, MBBS की 100 और PG की 102 सीटें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य कैबिनेट ने कॉलेज में एमबीबीएस (MBBS) और स्नातकोत्तर (PG) सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चलने वाली इस परियोजना से एमजीएम मेडिकल कॉलेज को झारखंड के अग्रणी मेडिकल शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा।

सीटों का विस्तार: एक नजर में

सरकार द्वारा ₹393 करोड़ की भारी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बुनियादी ढांचे और नए पीजी विभागों का निर्माण होगा: