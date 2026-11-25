जासं, जमशेदपुर। विदेश से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री हासिल कर भारत लौटे 15 मेडिकल ग्रेजुएट्स अब जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा का प्रशिक्षण लेंगे।

झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन (JCMR) ने रोटेटरी इंटर्नशिप के लिए इन छात्रों को एमजीएम कॉलेज आवंटित किया है।

खास बात यह है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक मेडिकल ग्रेजुएट को प्रतिमाह 25 हजार रुपये स्टाइपेंड (मानदेय) भी दिया जाएगा।

प्राचार्य ने अस्पताल अधीक्षक को जारी किया निर्देश

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार ने इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा को आधिकारिक पत्र जारी कर सभी 15 छात्रों के प्रशिक्षण की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही, छात्रों को समय पर स्टाइपेंड का भुगतान हो सके, इसके लिए कॉलेज की लेखा शाखा को भी सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया है।

भारत में प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य है इंटर्नशिप

नियमों के अनुसार, विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को भारत में सीधे डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलती है।

इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य होता है। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को आवश्यक स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के बाद कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) और स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

एक से दो साल की इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, और बाल रोग सहित विभिन्न प्रमुख विभागों में मरीजों के बीच रहकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और यहां के मरीजों के इलाज की पद्धति से पूरी तरह परिचित कराना है।

इन सात देशों के संस्थानों से हासिल की है डिग्री

एमजीएम में आवंटित इन 15 मेडिकल ग्रेजुएट्स ने दुनिया के सात अलग-अलग देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

बांग्लादेश: चिटगांव मेडिकल यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी।

फिलीपींस: डी ला सल्ले मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट तथा दावाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन।

डी ला मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट तथा मेडिकल स्कूल फाउंडेशन। यूक्रेन: वीएन कराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी और उझहोरोड नेशनल यूनिवर्सिटी।

वीएन नेशनल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी। रूस: कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी।

स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ स्टेट मेडिकल एकेडमी। जॉर्जिया: जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी।

नेशनल यूनिवर्सिटी। किर्गिस्तान: इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन।

इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन। मॉरीशस: अन्ना मेडिकल कॉलेज।

अन्य सरकारी कॉलेजों में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप की यह व्यवस्था केवल एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है।

झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिह्नित अस्पतालों में भी इन छात्रों को प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाता है।