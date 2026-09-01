जमशेदपुर में जेल से छूटते ही शुरू कर दी गुंडागर्दी, रंगदारी न देने पर युवक पर चापड़ से हमला और पिस्टल से धमकी

जागरण संवाददाता जमशेदपुर। टेल्को थाना क्षेत्र की ग्वाला बस्ती निवासी 25 वर्षीय प्रियांशु गुप्ता ने रविंद्र ठाकुर पर पांच हजार रुपये रंगदारी मांगने, विरोध करने पर चापड़ से हमला करने और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

प्रियांशु ने टेल्को थाना में लिखित शिकायत देकर खुद और अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जान से मारने की धमकी शिकायत के अनुसार, सोमवार शाम करीब छह से सात बजे के बीच प्रियांशु ग्वाला बस्ती चौक के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान रविंद्र ठाकुर ने कथित रूप से उसे रास्ते में रोक लिया और पांच हजार रुपये रंगदारी की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

प्रियांशु का आरोप है कि रात करीब नौ बजे वह एमजीएम अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान डिमना चौक के पास रविंद्र ठाकुर ने उसे दोबारा रोक लिया। आरोप है कि यहां आरोपी ने चापड़ से उस पर हमला करने का प्रयास किया और बाद में पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। हथियार दिखाए जाने से वह भयभीत हो गया।

अवैध रूप से हफ्ता वसूली करने का आरोप शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी कथित तौर पर तीन दिन पहले ही फायरिंग के एक मामले में जेल से बाहर आया है। इसके अलावा उसने रविंद्र ठाकुर पर क्षेत्र में गुंडागर्दी करने और अवैध रूप से हफ्ता वसूली करने का भी आरोप लगाया है।