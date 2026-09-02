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बेंगलुरु और दक्षिण भारत से झारखंड आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, MGM अस्पताल का ₹600 करोड़ से कायाकल्प

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:12 AM (GMT+05:30)

झारखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और जमशेदपुर को मेडिकल हब बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि जमशेदपुर को जल्द ही एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि जमशेदपुर को जल्द ही एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

HighLights

  1. विशेषज्ञ डॉक्टरों को ₹3 लाख तक का वेतन मिलेगा।

  2. एमजीएम अस्पताल को ₹600 करोड़ का फंड, सीटें बढ़ेंगी।

  3. गूगल के साथ डिजिटल हेल्थ सिस्टम के लिए समझौता।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की किल्लत दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 
 
मंगलवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि जमशेदपुर को जल्द ही एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
 

विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा 3 लाख रुपये तक का वेतन 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से विशेषज्ञ चिकित्सकों को झारखंड लाने की तैयारी की जा रही है। विभाग की विशेष टीम इन राज्यों के डॉक्टरों से संपर्क साध रही है। 
 
दक्षिण के राज्यों की तुलना में झारखंड सरकार विशेषज्ञों को प्रति माह ₹3 लाख तक का आकर्षक वेतन देने के लिए तैयार है।
 

MGM को ₹600 करोड़ का फंड, बढ़ेंगी सीटें 

एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक विस्तार के लिए ₹600 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से ₹400 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है।

  •     एमबीबीएस (MBBS) सीटें: बढ़ाकर 250 की जाएंगी।
  •     पीजी (PG) सीटें: बढ़ाकर 150 की जाएंगी।
  •     अन्य विकास: एमजीएम में 50 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और खराब लिफ्ट को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा।

 

एमजीएम और सदर अस्पताल में MRI व CT स्कैन सुविधा 

मरीजों को निजी जांच केंद्रों के महंगे चक्करों से राहत दिलाने के लिए एमजीएम और सदर अस्पताल में जल्द एमआरआई (MRI) तथा सीटी स्कैन (CT Scan) मशीनें स्थापित की जाएंगी। 
 
दोनों अस्पतालों में खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पूर्व में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के आरोपों पर मंत्री ने कड़ी जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया।
 

गूगल के साथ समझौता: डिजिटल हेल्थ सिस्टम और AI का इस्तेमाल 

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और गूगल (Google) के बीच एमओयू (MoU) किया जा रहा है। 
 
इसके तहत पूरे राज्य में डिजिटल हेल्थ आईडी, सुरक्षित हेल्थ रिकॉर्ड ट्रांसफर और डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्री लागू की जाएगी।
 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों के तहत इस प्रणाली में एआई (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल कर आपातकालीन और भाषा-आधारित सेवाएं भी सुलभ कराई जाएंगी।


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल हब का अर्थ सिर्फ भव्य भवन और उपकरण नहीं, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक जांच, डिजिटल रिकॉर्ड और त्वरित उपचार का एक मजबूत तंत्र बनाना है।