बेंगलुरु और दक्षिण भारत से झारखंड आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, MGM अस्पताल का ₹600 करोड़ से कायाकल्प

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की किल्लत दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

मंगलवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि जमशेदपुर को जल्द ही एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा 3 लाख रुपये तक का वेतन

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से विशेषज्ञ चिकित्सकों को झारखंड लाने की तैयारी की जा रही है। विभाग की विशेष टीम इन राज्यों के डॉक्टरों से संपर्क साध रही है।

दक्षिण के राज्यों की तुलना में झारखंड सरकार विशेषज्ञों को प्रति माह ₹3 लाख तक का आकर्षक वेतन देने के लिए तैयार है।

MGM को ₹600 करोड़ का फंड, बढ़ेंगी सीटें

एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक विस्तार के लिए ₹600 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से ₹400 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है।

एमबीबीएस (MBBS) सीटें: बढ़ाकर 250 की जाएंगी।

पीजी (PG) सीटें: बढ़ाकर 150 की जाएंगी।

अन्य विकास: एमजीएम में 50 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और खराब लिफ्ट को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा।