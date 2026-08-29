RPF और GRP की बड़ी कार्रवाई: CCTV फुटेज से खुला स्टील एक्सप्रेस चोरी कांड, 81 हजार की चेन के साथ शातिर दबोचा
स्टील एक्सप्रेस में महिला यात्री के पर्स से चोरी हुई सोने की चेन आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में ...और पढ़ें
HighLights
स्टील एक्सप्रेस में चोरी हुई सोने की चेन बरामद।
आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी भगवान चौधरी गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से चलाए जा रहे आपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है।
24 अगस्त को स्टील एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान महिला यात्री के लेडीज पर्स से चोरी हुई सोने की चेन को संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, गम्हरिया निवासी सुनीता वर्मा 24 अगस्त को स्टील एक्सप्रेस में सवार हो रही थीं। इसी दौरान उनके लेडीज पर्स से सोने की चेन चोरी हो गई।
पीड़िता ने घटना की लिखित शिकायत 28 अगस्त को रेल थाना टाटानगर में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ चक्रधरपुर मंडल और रेल पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर के मार्गदर्शन में आरपीएफ टाटा और जीआरपी टाटा की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की।
टीम ने टाटानगर स्टेशन परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई।
इसके बाद कार्रवाई करते हुए स्टेशन परिसर से संदिग्ध युवक को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी की गई सोने की चेन बरामद कर ली गई।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान भगवान चौधरी (24 वर्ष), निवासी कोटशीला के रूप में हुई है। बरामद सोने की चेन का वजन 4.830 ग्राम है।
जिसकी अनुमानित कीमत करीब 81 हजार रुपये बताई गई है। आरोपित को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेल थाना टाटानगर के सुपुर्द कर दिया गया।