Jamshedpur: मुस्लिम छात्रा ने अपनी सहेली को खिलाया प्रतिबंधित मांस, रोते हुए घर पहुंची बच्ची तो भड़के अभिभावक

मुस्लिम छात्रा ने सहेली को खिलाया प्रतिबंधित मांस। जागरण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: जमशेदपुर के मानगो स्थित सिंबोसिस पब्लिक स्कूल में मुस्लिम छात्रा द्वारा अपनी सहेली को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी होने पर छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और मामले की शिकायत की। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम छात्रा को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। वहीं पीड़ित के स्वजन द्वारा टीसी की मांग करने पर स्कूल प्रशासन ने उन्हें भी टीसी दे दी है। सहेली ने स्वीकारी प्रतिबंधित मांस खिलाने की बात इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उनकी बच्ची स्कूल में कक्षा चार में पढ़ती है। शुक्रवार को वह रोते हुए घर पहुंची और बताया कि उसकी सहेली ने उसे प्रतिबंधित मांस खिला दिया है। यह बात सहेली ने खुद भी स्वीकार किया है कि उसे प्रतिबंधित मांस खिलाया है। जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की। इधर प्रतिबंधित मांस खिलाने वाली छात्रा के भी स्वजन स्कूल पहुंचे और गलती कबूल करते हुए स्वजन और प्रबंधन से माफी मांगी। छात्राओं को स्कूल ने थमाया टीसी मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें जैसे ही घटना की जानकारी मिली वैसे ही दोनों छात्रा के परिजनों को स्कूल बुलाया गया। स्कूल में शरारत करने वाली छात्रा को टीसी दे दिया गया है। पीड़ित के परिजन अपने बच्ची के लिए भी टीसी की मांग कर रहे थे, जिस कारण उन्हें भी टीसी दिया गया। प्रबंधन का कहना है कि आगे से ऐसी गलती ना हो इसपर विषेश ध्यान दिया जाएगा।

Edited By: Mohit Tripathi