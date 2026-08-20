जमशेदपुर में दुस्साहस: बागबेड़ा के गोल्डन ज्वैलर्स का शटर तोड़ 6 लाख के गहने उड़ाए, वारदात CCTV में कैद
जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित गोल्डन ज्वैलर्स में देर रात चोरों ने शटर तोड़कर 5-6 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।
HighLights
बागबेड़ा के गोल्डन ज्वैलर्स से 6 लाख के गहने चोरी।
चोरों ने शटर तोड़कर वारदात को दिया अंजाम।
पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक स्थित गोल्डन ज्वैलर्स में बुधवार देर रात चोरों ने धावा बोलकर करीब पांच से छह लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया।
बेखौफ चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़ा और भीतर रखे कीमती आभूषण समेटकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में स्थापित सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।
घटना का खुलासा गुरुवार सुबह उस समय हुआ, जब दुकान मालिक अपनी दुकान खोलने पहुंचे। शटर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए।
पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया
उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बागबेड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दुकान की गहन जांच की।
प्राथमिक आकलन के अनुसार, दुकान से लगभग 5 से 6 लाख रुपये के सोने-चांदी के सामान गायब मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती जांच से स्पष्ट हुआ है कि चोरों ने रात करीब तीन बजे इस वारदात को अंजाम दिया।
रात तीन बजे की घटना, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
फुटेज में संदिग्ध आरोपी दुकान का ताला तोड़कर भीतर दाखिल होते और गहने लेकर बाहर निकलते साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों के हुलिए और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है।
स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश
इस चोरी के बाद स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का आरोप है कि क्षेत्र में रात्रि पुलिस गश्त का दावा तो किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है।