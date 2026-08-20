जमशेदपुर में दुस्साहस: बागबेड़ा के गोल्डन ज्वैलर्स का शटर तोड़ 6 लाख के गहने उड़ाए, वारदात CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक स्थित गोल्डन ज्वैलर्स में बुधवार देर रात चोरों ने धावा बोलकर करीब पांच से छह लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया।

बेखौफ चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़ा और भीतर रखे कीमती आभूषण समेटकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में स्थापित सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।

घटना का खुलासा गुरुवार सुबह उस समय हुआ, जब दुकान मालिक अपनी दुकान खोलने पहुंचे। शटर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए।

पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया

उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बागबेड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दुकान की गहन जांच की।

प्राथमिक आकलन के अनुसार, दुकान से लगभग 5 से 6 लाख रुपये के सोने-चांदी के सामान गायब मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती जांच से स्पष्ट हुआ है कि चोरों ने रात करीब तीन बजे इस वारदात को अंजाम दिया।

रात तीन बजे की घटना, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

फुटेज में संदिग्ध आरोपी दुकान का ताला तोड़कर भीतर दाखिल होते और गहने लेकर बाहर निकलते साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों के हुलिए और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है।



