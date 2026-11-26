जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उम्र नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। इसे साबित किया है लोयोला स्कूल की कक्षा छह की 11 वर्षीय छात्रा माया कोह ने।

माया ने दूसरी बार कैंसर मरीजों की मदद के लिए अपने बाल दान किए हैं। उसके इस छोटे से कदम के पीछे बड़ी सोच और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता छिपी है।

माया ने पहली बार नौ वर्ष की उम्र में, करीब डेढ़ साल पहले अपने बाल दान किए थे। उस समय ही उसने दोबारा बाल दान करने का संकल्प लिया था। इसके बाद उसने धैर्यपूर्वक अपने बाल बढ़ाए और अब फिर उन्हें दान कर दिया।