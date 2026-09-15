Gangs of Jamshedpur: रामगढ़-धनबाद में छिपे हैं देहरादून मर्डर केस के इनामी शूटर

जासं, जमशेदपुर। शहर के चर्चित बिजनेसमैन निखार सबलोक हत्याकांड के बाद लौहनगरी में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार की चिंगारी एक बार फिर सुलगने लगी है।

देहरादून में अखिलेश सिंह गिरोह के करीबी विक्रम शर्मा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के छह माह बीत जाने के बाद भी गणेश सिंह गिरोह से जुड़े चार इनामी शूटर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

फरार शूटरों की सूची और संभावित ठिकाने

देहरादून पुलिस और जमशेदपुर पुलिस के लिए चुनौती बने फरार मुख्य शूटरों में विशाल सिंह, आशुतोष सिंह, अंकित वर्मा और जितेंद्र कुमार शामिल हैं।

खुफिया सूत्रों और पुलिस जांच के अनुसार, ये सभी शूटर जमशेदपुर के ही निवासी हैं और फिलहाल रामगढ़ व धनबाद के सुरक्षित ठिकानों पर अपनी पहचान बदलकर फरारी काट रहे हैं।

पुराने गैंगवार का नया बदला: निखार सबलोक मर्डर

आशंका जताई जा रही है कि ये शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। 13 फरवरी को देहरादून के एक मॉल में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।