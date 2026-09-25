जमशेदपुर पर मंडराया बाढ़ का खतरा: चांडिल डैम के 9 और गंजिया बैराज के सभी गेट खोले गए,बस्तियों में घुसा पानी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते लौहनगरी जमशेदपुर में बाढ़ की आहट तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी खतरे के निशान (129.00 मीटर) को पार कर 129.010 मीटर पर पहुंच गई है और जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है।

ओडिशा और झारखंड के बांधों से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण शहर के तटीय व निचले इलाकों में नदी का पानी घुसना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र, रांची ने जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

तटीय बस्तियों में पानी का प्रवेश शुरू, लोग सतर्क स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के उफनाने से बागबेड़ा नया बस्ती व बड़ौदा घाट, कदमा के शास्त्रीनगर व रामनगर, मानगो, जुगसलाई तथा भुइयांडीह के कल्याण नगर व इंदिरा नगर के निचले मुहाने पर नदी का पानी पहुंच गया है। इन इलाकों में नालियों के जरिए बैक-वाटर आने से सड़कों और घरों के आसपास पानी का जमाव शुरू हो गया है।

स्थिति को देखते हुए लोग गृहस्थी का जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने तटीय बस्तियों में सतर्कता बरतते हुए निगरानी बढ़ा दी है। डैमों में बढ़ा जलस्तर, गंजिया के पांचों व चांडिल के नौ फाटक खुले लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर भारी डिस्चार्ज शुरू कर दिया गया है। चांडिल डैम का जलस्तर 181.00 मीटर तक पहुंचने के बाद इसके कुल 13 में से नौ रेडियल गेट एक-एक मीटर खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है।

वहीं, झारखंड स्थित गंजिया बैराज में जलस्तर 136.90 मीटर (एफआरएल 143.70 मीटर) दर्ज किया गया है और इसके सभी पांचों गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जहां से 999.32 क्यूमेक पानी का तेज बहाव जारी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा के मयूरभंज स्थित बांकबल डैम का जलस्तर 304.60 मीटर (एफआरएल 305.00 मीटर) पहुंचने के बाद दो फाटक खोलकर 144.42 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही खरकई डैम का जलस्तर 312.78 मीटर (एफआरएल 313.50 मीटर) होने पर दो फाटक खोलकर 61.02 क्यूमेक पानी की निकासी की जा रही है।

जमशेदपुर में येलो अलर्ट, अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम वर्षा के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर में 17 मिमी, चक्रधरपुर में 29.2 मिमी, गोईलकेरा में 33.4 मिमी, बहरागोड़ा में 43.5 मिमी और खरकई तटीय क्षेत्र में 38 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, जमशेदपुर में अगले 24 घंटों के दौरान 64.5 से 115.5 मिमी तक भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है।