जमशेदपुर के धतकीडीह में मकान और बाइक जलकर खाक, मानगो व केबुल बस्ती में भी पटाखों की चिंगारी से अफरा-तफरी

जासं, जमशेदपुर। रोशनी के महापर्व दीपावली के दौरान जमशेदपुर शहर में आतिशबाजी की लापरवाही और शॉर्ट सर्किट के कारण कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं।

बिष्टुपुर, मानगो और केबुल बस्ती में हुई इन घटनाओं से कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि समय रहते दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़े हादसों को टाल लिया गया।

धतकीडीह में मकान और बाइक जलकर खाक

बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह स्थित आंध्रा एसोसिएशन के पास मैदान के समीप रविवार देर रात एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई।

आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या दीपावली के दौरान छोड़े गए पटाखों की चिंगारी हो सकती है।

घटना के वक्त मकान के अंदर एक व्यक्ति मौजूद था। आग की लपटें तेजी से फैलती देख उसने पिछले दरवाजे से भागकर अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई।

हालांकि, मकान मालिक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस अग्निकांड में मकान के अंदर खड़ी एक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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