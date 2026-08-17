जमशेदपुर में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए बना जिला विद्या समीक्षा केंद्र, समस्याओं का तत्काल होगा निपटारा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में शिक्षा व्यवस्था की प्रभावी निगरानी और विद्यालयों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 'जिला विद्या समीक्षा केंद्र' का उद्घाटन किया गया है।

शिक्षा विभाग की योजनाओं के समयबद्ध अनुश्रवण, डेटा अपडेट और जमीनी स्तर पर आ रही प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और 12 सदस्यीय कमेटी

जिला विद्या समीक्षा केंद्र का मुख्य आकर्षण शिकायत निवारण प्रणाली है। किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्यालयी समस्याओं या शिकायतों को सबसे पहले सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भेजा जाएगा।





केंद्र के सुचारू संचालन के लिए 12 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी स्वीटी सुमन को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 3 कंप्यूटर एवं आवश्यक कर्मियों का मनोनयन भी पूरा कर लिया गया है। त्रिस्तरीय निगरानी और आंकड़ों का विश्लेषण यह केंद्र जिले की त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली जिला, प्रखंड और संकुल स्तर के तहत संचालित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगा।