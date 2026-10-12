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JNU मामले पर जमशेदपुर में बवाल, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प; चले लाठी-पत्थर

By Ch Rao Edited By: Mansi Kumari
Published: Mon, 12 Oct 2026 02:05 PM (IST)

जेएनयू से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जमशेदपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। ...और पढ़ें

HighLights

  1. जेएनयू मामले पर जमशेदपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प।

  2. लाठी-पत्थर चलने से भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के सिर में चोट लगी।

  3. कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जेएनयू से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सोमवार को जमशेदपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहली बार सड़क पर टकराव के रूप में सामने आई। बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

BJP-Congress protest in Jamshedpur

नारेबाजी से शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से लाठी चलने और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान भाजपा के तीन कार्यकर्ता के सिर में चोट लग गई एवं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल है। घटना के बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू धरने पर बैठ गईं। तनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

BJP-Congress protest in Jamshedpur

BJP-Congress protest in Jamshedpur

जी टाउन मैदान से मार्च कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे भाजपाई

जेएनयू प्रकरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जी टाउन मैदान से मार्च करते हुए बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय पहुंचे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद टकराव की स्थिति बन गई। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लाठी चलने के साथ पत्थरबाजी की सूचना सामने आई।

BJP-Congress protest in Jamshedpur

BJP-Congress protest in Jamshedpur

भाजपा कार्यकर्ता के सिर में चोट, विधायक धरने पर

झड़प के दौरान भाजपा के तीन कार्यकर्ता के सिर में चोट लगने की सूचना है। हालांकि, घटना में कुल कितने लोग घायल हुए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। टकराव की शुरुआत किस ओर से हुई और हिंसा किन परिस्थितियों में बढ़ी, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू धरने पर बैठ गईं। उनके धरने पर बैठने से मामला और गरमा गया। आधे घंटे के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया।

BJP-Congress protest in Jamshedpur

कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात

दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद पुलिस ने तिलक पुस्तकालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। जवानों को तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि दोबारा भिड़ंत न हो। जेएनयू प्रकरण पर शुरू हुआ विरोध अब जमशेदपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है। फिलहाल पुलिस की निगरानी में स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है। 

BJP-Congress protest in Jamshedpur

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