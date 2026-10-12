JNU मामले पर जमशेदपुर में बवाल, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प; चले लाठी-पत्थर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जेएनयू से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सोमवार को जमशेदपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहली बार सड़क पर टकराव के रूप में सामने आई। बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

नारेबाजी से शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से लाठी चलने और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान भाजपा के तीन कार्यकर्ता के सिर में चोट लग गई एवं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल है। घटना के बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू धरने पर बैठ गईं। तनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

जी टाउन मैदान से मार्च कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे भाजपाई जेएनयू प्रकरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जी टाउन मैदान से मार्च करते हुए बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय पहुंचे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद टकराव की स्थिति बन गई। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लाठी चलने के साथ पत्थरबाजी की सूचना सामने आई।

भाजपा कार्यकर्ता के सिर में चोट, विधायक धरने पर झड़प के दौरान भाजपा के तीन कार्यकर्ता के सिर में चोट लगने की सूचना है। हालांकि, घटना में कुल कितने लोग घायल हुए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। टकराव की शुरुआत किस ओर से हुई और हिंसा किन परिस्थितियों में बढ़ी, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू धरने पर बैठ गईं। उनके धरने पर बैठने से मामला और गरमा गया। आधे घंटे के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया।