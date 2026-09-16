जमशेदपुर: सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश, लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी; ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बर्मामाइंस के सुनसुनिया गेट के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक सागर गोप (बारीगोड़ा) की जान ले ली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सागर बाइक समेत ट्रेलर के नीचे आ गया। गंभीर हालत में टीएमएच ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद चालक ट्रेलर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। युवक की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

जानकारी के अनुसार, सागर आदित्यपुर की एक निजी कंपनी में काम करता था। मंगलवार रात वह साथी विक्की के साथ बाइक से घर लौट रहा था। विक्की के मुताबिक, दोनों सुनसुनिया गेट के पास पहुंचे थे, तभी पार्किंग से कंपनी के भीतर जा रहे ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया।