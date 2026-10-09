मां के हाथ का वह निवाला, जो कभी नहीं भूलेगा हेमंत का मन; आज भी अमिट हैं मां रूपी सोरेन की यादें

सुधीर गोराई, नीमडीह। वक्त कितना भी बदल जाए, कुछ तस्वीरें मन से कभी नहीं उतरतीं। उनमें एक तस्वीर ऐसी होती है, जिसमें मां अपने हाथों से निवाला खिलाती है।

वह निवाला सिर्फ अन्न का टुकड़ा नहीं होता, उसमें मां की ममता, चिंता, दुलार और आशीर्वाद घुला होता है। उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बदलती जाती हैं और जीवन इंसान को कितनी ही ऊंचाइयों तक क्यों न पहुंचा दे, मां के हाथ से मिला वह निवाला स्मृतियों की सबसे सुरक्षित जगह में हमेशा बचा रहता है।



झारखंड आंदोलन के संघर्षों से निकलकर राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीवन में भी मां का स्नेह ऐसी ही अमिट स्मृति है।

बचपन के वे दिन, जब परिवार संघर्षों के बीच जीवन की राह तलाश रहा था, आज बीते समय की तस्वीर बन चुके हैं। मगर उन तस्वीरों में मां का चेहरा और उनके हाथों से मिला स्नेह आज भी भावनाओं को झकझोर देता है।

संघर्ष के बीच मां ने संभाला परिवार झारखंड आंदोलन का दौर आसान नहीं था। शिबू सोरेन के नेतृत्व में आंदोलन अपनी राह बना रहा था और परिवार को भी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। आंदोलन की उथल-पुथल के बीच घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालना मां के हिस्से आया। बच्चों को संभालना, उनमें संस्कार भरना और कठिन परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ने का हौसला देना—यह सब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की जीवन में किसी मौन संघर्ष से कम नहीं था।

बच्चे की पहली पाठशाला मां की गोद होती है। वह बोलना सीखने से पहले मां की आंखों से भाव समझता है और दुनिया को पहचानने से पहले मां के स्पर्श को पहचानता है। जीवन के शुरुआती वर्षों में मिले यही संस्कार आगे चलकर व्यक्तित्व की नींव बनते हैं।

एक निवाला, जिसमें था पूरा संसार मां के हाथों के निवाला में चिंता थी—बच्चा भूखा न रह जाए। उसमें दुलार था, उसमें आशीर्वाद था जीवन में सफल हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन की जिंदगी में जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ीं।