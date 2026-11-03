माता रूपी सोरेन के निधन के बाद चांडिल के धातकीडीह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, निभाई दातुन-पानी की पारंपरिक रस्म

जासं, चांडिल। माता रूपी सोरेन के निधन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को पहली बार सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित अपने ननिहाल धातकीडीह पहुंचे।

यहां उन्होंने संताल परंपरा के तहत ‘मनतृप्ति’ (जीवी राडेज) और दातुन-पानी की रस्म का विधि-विधान के साथ पालन किया।

इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, पुत्र निखिल सोरेन और जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

जानिए ‘जीवी राडेज’ और दातुन-पानी की रस्म?

संताल आदिवासी समाज की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, माता-पिता के देहावसान और अंतिम संस्कार के बाद संतानों के लिए अपने ननिहाल जाकर दातुन-पानी व शोक निवारण रस्म अदा करना एक अनिवार्य परंपरा है।





संताली में इसे ‘जीवी राडेज’ यानी मन की शांति व तृप्ति कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ वियोग के गहरे आघात से जूझ रहे परिजनों को ननिहाल पक्ष की ओर से भावनात्मक संबल, सांत्वना देना और पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करना होता है।

मामा-भांजे के रिश्ते का दिखा आत्मीय स्नेह

धातकीडीह पहुंचने पर ननिहाल की महिलाओं ने संताली रीति-रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री के पैर धोकर उनका आत्मीय स्वागत किया।

इससे पहले, उनके मामा लखीराम किस्कू और चारुचांद किस्कू स्वयं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और भांजे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व उनके परिवार को आदरपूर्वक अपने साथ गांव लेकर आए।

मां के जाने के बाद पहली बार ननिहाल पहुंचे मुख्यमंत्री के चेहरे पर भावुकता साफ झलक रही थी। इस दौरान उन्होंने मामा के घर जील पीठा और लेटो जैसे पारंपरिक संताली व्यंजनों का स्वाद भी लिया।

इस अनुष्ठान में ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सोमेश चंद्र सोरेन और मामा गुरुचरण, दिलीप व संतोष किस्कू सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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