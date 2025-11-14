Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghetshila By Election Result (ECI) 2025 Counting: झामुमो खेमे में जबर्दस्त उत्साह, भाजपा ने छोड़ी नहीं है आस

    By Mantosh Mandal Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    जमशेदपुर कोआपरेटिव कॉलेज में घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जारी है। आठवें दौर में झामुमो के सोमेश चन्द्र सोरेन आगे हैं, उन्हें 39136 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 27883 वोट मिले हैं। झामुमो खेमे में उत्साह है, लेकिन भाजपा को अभी भी उम्मीद है क्योंकि कई दौर की गिनती बाकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    झामुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह।

    जागरण संवाददाता, घाटशिला।  जमशेदपुर कोऑपरेटिव कालेज के बाहर उत्साह का जबरजस्त माहौल देखने को मिल रहा। आठवें राउंड में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन को कुल 39136 वोट मिले है।  जबकि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 27883 वोट मिले।

    Ghatshila counting bjp

    भाजपा अब भी आशान्वित। 

    झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में झामुमो खेमे में जबर्दस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा। वहीं भाजपा के अंदर थोड़ी मायूसी झलक रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड के वोट की गिनती बाकी है। जिसमें भाजपा खेमे को उम्मीदें बरकरार हैं। भाजपा के टेंट में प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें