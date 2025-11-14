Ghetshila By Election Result (ECI) 2025 Counting: झामुमो खेमे में जबर्दस्त उत्साह, भाजपा ने छोड़ी नहीं है आस

जागरण संवाददाता, घाटशिला। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कालेज के बाहर उत्साह का जबरजस्त माहौल देखने को मिल रहा। आठवें राउंड में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन को कुल 39136 वोट मिले है। जबकि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 27883 वोट मिले।

भाजपा अब भी आशान्वित।

झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में झामुमो खेमे में जबर्दस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा। वहीं भाजपा के अंदर थोड़ी मायूसी झलक रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड के वोट की गिनती बाकी है। जिसमें भाजपा खेमे को उम्मीदें बरकरार हैं। भाजपा के टेंट में प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पहुंचे।