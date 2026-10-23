जमशेदपुर में लैम्पस के बकायेदारों पर दर्ज होगी FIR, 650 बकाएदारों पर है 4.50 करोड़ बकाया

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। गम्हरिया लैम्पस के प्रशासक बसंत कुमार सिंह पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में लैम्पस के बकाएदारों को बख्शा नहीं जाएगा।

बकाया ऋण की वसूली को लेकर गम्हरिया और आदित्यपुर लैम्पस के सहकारिता विभाग ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है।

उन्होंने विभाग के संबंधित अधिकारियों को ऋण वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं करने वाले ऋणधारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।