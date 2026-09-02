पूर्वी सिंहभूम पुलिस हुई हाईटेक, 40 नई गश्ती गाड़ियों से थानों को मिलेगी मजबूती

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस की गश्ती व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को बड़ा कदम उठाया गया।

पुलिस आधुनिकीकरण के दूसरे चरण के तहत जिले को 40 नए पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं। पुलिस केंद्र, गोलमुरी स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया।

कार्यक्रम में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब, ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाल की उपस्थिति रही। नए वाहनों का इस्तेमाल विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रभावी गश्ती और पुलिसिंग कार्य के लिए किया जाएगा।

गश्ती व्यवस्था को मिलेगा बल

40 नए पेट्रोलिंग वाहनों के थाना क्षेत्रों में पहुंचने से पुलिस की नियमित गश्ती व्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है। वाहनों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेजकर पुलिसिंग कार्य में लगाया गया है।

पुलिस आधुनिकीकरण के इस कदम से गश्ती व्यवस्था को संसाधन मिलने के साथ पुलिस की क्षेत्रीय सक्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे हाइवे पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा और शहरी थानों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

इन नयी गाड़ियों के मिलने से अब शहर के सुदूर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त और अधिक प्रभावी हो सकेगी। खासकर हाईवे पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा और शहरी थानों की कार्यप्रणाली को इससे एक नयी गति मिलेगी।

आधुनिक संसाधनों से लैस हो रही पुलिस

राज्य सरकार की ओर से पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रभावी पुलिसिंग और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार पहल की जा रही है।

इसी क्रम में झारखंड पुलिस को आधुनिक संसाधनों और आवश्यक वाहनों से लैस किया जा रहा है, जिससे पुलिसिंग को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा सके। इससे पहले जिले की पुलिस को 52 बोलेरो उपलब्ध कराया गया था।

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