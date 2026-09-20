जमशेदपुर में 3410 लोग HIV संक्रमित, उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को दिए घर-घर जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने जागरूकता और जांच अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम समिति की बैठक हुई।

बैठक में एचआईवी की रोकथाम, जांच, उपचार और संक्रमित लोगों की देखभाल से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक जिले में 7,220 लोगों की एचआईवी जांच की गई है। वहीं, जिले में अनुमानित 3,410 लोग एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं।

जांच और उपचार की सुविधा पहुंचाने का निर्देश उपायुक्त ने अधिक से अधिक लोगों तक जांच और उपचार की सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि एचआइवी संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता, जांच, उपचार, देखभाल और सहयोग को साथ लेकर काम करने की जरूरत है। संबंधित विभागों और संस्थाओं को आपसी समन्वय से सेवाओं को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया।