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CRPF जवान भूपेंद्र का सुराग नहीं: परिजनों से हुई थी आखिरी बात, धौलपुर पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:58 PM (IST)

सीआरपीएफ के जवान भूपेंद्र सिंह गुर्जर ड्यूटी पर लौटते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। परिजनों ने धौलपुर पुलिस को सूचना दी है।

उत्कल एक्सप्रेस से ड्यूटी पर लौट रहे CRPF जवान भूपेंद्र सिंह लापता, 25 अगस्त से मोबाइल बंद।

उत्कल एक्सप्रेस से ड्यूटी पर लौट रहे CRPF जवान भूपेंद्र सिंह लापता, 25 अगस्त से मोबाइल बंद।

HighLights

  1. परिजनों से 25 अगस्त की रात हुई थी आखिरी बात।

  2. धौलपुर पुलिस ने जांच शुरू की, हेल्पलाइन नंबर जारी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम स्थित सीआरपीएफ (CRPF) 184 बटालियन में तैनात जवान भूपेंद्र सिंह गुर्जर छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। 
 
परिजनों से 25 अगस्त की रात 11:05 बजे उनकी अंतिम बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद से उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।


मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र स्थित बाबरखेड़ा निवासी और वर्तमान में राजस्थान के धौलपुर स्थित मोहन कॉलोनी में रहने वाले राजवीर सिंह गुर्जर के पुत्र भूपेंद्र सिंह 24 अगस्त की शाम पांच बजे उत्कल एक्सप्रेस से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे।

25 अगस्त की रात उन्होंने फोन कर परिजनों को थोड़ी देर में बटालियन पहुंचने की जानकारी दी थी। हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी वे न तो अपनी यूनिट पहुंचे हैं और न ही घर वापस लौटे हैं।

परिजनों ने मामले की लिखित जानकारी राजस्थान के निहालगंज पुलिस थाना (धौलपुर) तथा पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर को दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 
 
यदि किसी को भी लापता जवान भूपेंद्र सिंह के संबंध में कोई सूचना मिलती है, तो वे निहालगंज पुलिस थाना, धौलपुर पुलिस कंट्रोल रूम अथवा परिजनों के मोबाइल नंबर 9667691636 या 9414945914 पर संपर्क कर सकते हैं।