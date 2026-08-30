CRPF जवान भूपेंद्र का सुराग नहीं: परिजनों से हुई थी आखिरी बात, धौलपुर पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम स्थित सीआरपीएफ (CRPF) 184 बटालियन में तैनात जवान भूपेंद्र सिंह गुर्जर छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं।

परिजनों से 25 अगस्त की रात 11:05 बजे उनकी अंतिम बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद से उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।



मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र स्थित बाबरखेड़ा निवासी और वर्तमान में राजस्थान के धौलपुर स्थित मोहन कॉलोनी में रहने वाले राजवीर सिंह गुर्जर के पुत्र भूपेंद्र सिंह 24 अगस्त की शाम पांच बजे उत्कल एक्सप्रेस से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे।



25 अगस्त की रात उन्होंने फोन कर परिजनों को थोड़ी देर में बटालियन पहुंचने की जानकारी दी थी। हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी वे न तो अपनी यूनिट पहुंचे हैं और न ही घर वापस लौटे हैं।



