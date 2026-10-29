रोज 5 किमी पैदल चलने वाली बासंती का कमाल! CISF की ओर से तीरंदाजी में जीते 4 स्वर्ण पदक

संवाद सूत्र, बड़ाबाजार। जंगलमहल के सुदूर गांव के एक साधारण परिवार की बेटी बासंती महतो ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी के मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 में CISF की ओर से हिस्सा लेते हुए उन्होंने छह पदक जीतकर पुरुलिया जिले का गौरव बढ़ाया। उनके खाते में चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक आए हैं।

22 से 26 अक्टूबर तक रांची के खेलगांव में आयोजित इस प्रतियोगिता में बासंती ने पहले और दूसरे 70 मीटर राउंड में स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 50 मीटर स्पर्धा में रजत और ओवरऑल परिणाम में स्वर्ण पदक हासिल किया। मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जबकि टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।