जमशेदपुर भाजयुमो में बदलाव की सरगर्मी: 35 की आयु सीमा लागू हुई तो बदलेंगे कई राजनीतिक समीकरण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) में संभावित संगठनात्मक फेरबदल को लेकर जमशेदपुर महानगर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

युवा मोर्चा में 35 वर्ष की उम्र सीमा और संगठनात्मक अनुभव के बीच संतुलन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में संभावित नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं की निगाहें प्रदेश नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के सांसद डॉ. हेमांग जोशी को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज की उम्र 35 वर्ष होने के संदर्भ में स्थानीय दावेदारों को लेकर भी चर्चा हो रही है।