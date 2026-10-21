हजारीबाग में सड़क पार छूटे बेटे को वापस लाने जा रही थी मां, तभी बेकाबू ट्रेलर ने कुचला; दोनों की मौत

संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। व्यस्त बरही चौक पर बुधवार को ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला और उसके चार वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। मां और भाई को खोने वाले तीन छोटे छोटे बच्चों का विलाप देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई।

मृतकों की पहचान बिहार के बाराचट्टी स्थित केवालिया मोड़ निवासी दिनेश कुमार सिंह की पत्नी उर्मिला देवी और उनके पुत्र दीपांशु कुमार के रूप में हुई है। मायके में दशहरा मनाकर वापस ससुराल लौट रही थी बताया जाता है कि उर्मिला अपने चार बच्चों शिवानी कुमारी, शुभम कुमार, सत्यम कुमार और दीपांशु कुमार के साथ टाटीझरिया के खैराकरमा गांव स्थित मायके में दशहरा मनाकर वापस ससुराल लौट रही थी।

बरही चौक पर वह अपनी पुत्री शिवानी, शुभम और सत्यम के साथ सड़क पार कर गई। इसी दौरान उन्हें पता चला कि दीपांशु सड़क के दूसरी ओर ही छूट गया है। वह तीनों बच्चों को एक तरफ रुकने के लिए कहकर वापस दीपांशु को लेने पहुंची। इसके बाद बेटे को लेकर सड़क पार करने के दौरान दोनों ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।