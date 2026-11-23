संवाद सूत्र, हजारीबाग। सिंघरावां मोड़ से चंदवारा जाने वाले पथ पर सोमवार दोपहर करीब तीन बजे भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो किशोरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, बाइक (जेएच 02 बीवी 9605) पर सवार तीन युवक तेज गति से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एल्यूमिनियम डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि तीनों किशोर उम्र के थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था।

मृतकों की पहचान पीयूष कुमार, पिता प्रकाश यादव, तथा अमित कुमार, पिता दिलीप यादव, दोनों निवासी नया खाप सिरमा के रूप में बताई गई है। घायल अमन यादव, पिता योगेंद्र यादव, निवासी बच्छई, को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए बरही भेजा गया।