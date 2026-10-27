हजारीबाग में एक एकड़ जमीन पर मचा घमासान, पूर्व मंत्री और विधायक आमने-सामने; बेटे की शादी के पंडाल से जुड़ा विवाद

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के दिनकर नगर और सूर्यानगर में प्लॉट संख्या 874 की करीब एक एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। जमीन पर कथित कब्जे, नगर निगम की नाली बंद करने और हरे-भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बीच मोहल्लेवासियों ने उपायुक्त से लिखित शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

वहीं लोगों ने इससे पूर्व भी संबंधित विवाद को लेकर बडा बाजार थाना में आवेदन दिया था, जिसे लेकर पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। वार्ड पार्षद विकास यादव और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर आरोप लगाए हैं, जबकि श्री साव ने भी विधायक पर पलटवार किया है।

आवेदन में किए गए शिकायत के अनुसार दोनों मोहल्लों के दक्षिण में स्थित जमीन गैरमजरूआ खास है। इसी क्षेत्र से घरों का गंदा पानी नगर निगम की नाली से निकलता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विगत 14 अक्टूबर को जेसीबी से नाली बंद करने और निर्माण गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया गया। विरोध के बाद मशीन हटा ली गई।