हजारीबाग में जंगल के बीच स्कूल, 15 बच्चों में मिला सिर्फ एक छात्र; शौचालय और मध्याह्न भोजन बंद

संवाद सूत्र, हजारीबाग। शहर से महज 10 किलोमीटर दूर कटकमदाग थाना क्षेत्र की बेस पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कुटलुगुवा जंगल के बीच स्थित एक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की स्थिति चिंताजनक है।

दैनिक जागरण की पड़ताल में पता चला कि विद्यालय में कुल 15 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान महज एक बच्चा ही पढ़ने पहुंचा था। विद्यालय में दो शिक्षक पदस्थापित हैं, इसके बावजूद बच्चों की बेहद कम उपस्थिति शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

विद्यालय में चार कमरे हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति इतनी कम है कि कक्षाओं में पढ़ाई का माहौल नहीं दिखता। विद्यालय परिसर में शौचालय तो है, लेकिन उस पर अक्सर ताला लटका रहता है। इससे बच्चों को शौचालय की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, मध्याह्न भोजन भी बंद है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ सरकार की ओर से मिलने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।

चारदीवारी नहीं, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल विद्यालय जंगल के बीच स्थित होने के कारण यहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। परिसर में चारदीवारी नहीं होने से विद्यालय पूरी तरह खुला रहता है। ऐसे में बच्चों के लिए विद्यालय परिसर में सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है। अभिभावकों के मन में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। विद्यालय परिसर की घेराबंदी नहीं होने का असर बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी पड़ सकता है।

शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा विद्यालय परिसर की सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर समस्या सामने आई है। चारदीवारी नहीं होने के कारण शाम होते ही विद्यालय परिसर में शराबियों का जमावड़ा लगने की बात कही जा रही है। जिस परिसर में दिन में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए।