संवाद सूत्र, हजारीबाग। मंडई मोहल्ले में घरेलू विवाद के बाद एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना 20 नवंबर की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि सुरेंद्र भुइंया ने अपनी पत्नी उषा देवी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद वह पूरी रात घर में पत्नी के शव के साथ सोता रहा। अगले दिन सुबह पत्नी की मौत की जानकारी देते हुए मोहल्ले में शोर मचाया और फिर मौके से फरार हो गया। खाना नहीं बनाने पर हुआ विवाद लोहसिंघना थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा के अनुसार, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसने बताया कि पत्नी के खाना नहीं बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

इसके बाद वह शराब पीकर घर लौटा। उस समय पत्नी सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। छापामारी कर पुलिस ने दबोचा सुबह महिला की मौत की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने लोहसिंघना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।