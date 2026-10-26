हजारीबाग में जंगल के बीच चल रही थी अवैध आरा मिल, सुबह छह बजे वन विभाग ने मारा छापा; भारी मात्रा में लकड़ी जब्त

संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही अनुमंडल क्षेत्र के पदमा प्रखंड अंतर्गत करर गांव के पास सुनसान स्थल हजारीबाग-चतरा जिला सीमा पर सोमवार की सुबह वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर अचानक छापामारी की।

गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लकड़ी, आरा मिल की मशीन और अन्य सामग्री जब्त की गई। छापामारी हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ आइएफएस मौन प्रकाश के दिशा - निर्देश पर की गई।

बताया गया कि वन विभाग की टीम ने सोमवार सुबह करीब छह बजे कार्रवाई शुरू की, जो लगभग एक घंटे तक चली। इसका नेतृत्व बरही-पदमा बीट के प्रभारी फारेस्टर अमर आनंद सरस्वती ने किया। अभियान में बरही-पदमा और चौपारण प्रक्षेत्र के वनकर्मी संयुक्त रूप से शामिल रहे।

ये सामग्री हुई जब्त वन विभाग के अनुसार, छापामारी के दौरान करीब 100 घनफीट गोल लकड़ी, लगभग 50 किलोग्राम लकड़ी का कुन्नी, एक आरा मिल मशीन सेट, करीब 40 फीट आरा पट्टी और लगभग दो क्विंटल चिरान जलावन जब्त किया गया। कार्रवाई में प्रधान वनरक्षी आशीष कुमार, एचएफजी राकेश कुमार, संजीत कुमार व अजीत कुमार गंझू तथा क्यूआरटी सदस्य राकेश कुमार, आशुतोष कुमार, अविनाश कुमार व बासुदेव मालाकार आदि शामिल थे।