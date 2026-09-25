पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने पास की AIBE परीक्षा, अब राजनीति के साथ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने All India Bar Examination (AIBE) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद अब वह राजनीति के साथ-साथ न्यायालय के क्षेत्र में भी अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं। अम्बा प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ यह जानकारी साझा की।

अम्बा प्रसाद ने कहा कि राजनीति के गलियारों के साथ अब न्यायालय के गलियारों में भी उनका कदम बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में उन्हें विधायिका के कामकाज को करीब से समझने का अवसर मिला। वहीं, कार्यपालिका की कार्यशैली को भी उन्होंने नजदीक से देखा है।