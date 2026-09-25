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पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने पास की AIBE परीक्षा, अब राजनीति के साथ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई

By Vikash Singh Edited By: Mansi Kumari
Published: Fri, 25 Sep 2026 12:22 PM (IST)

पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) की परीक्षा पास कर ली है। अब वह राजनीति के ...और पढ़ें

अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) परीक्षा पास की। जागरण

अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) परीक्षा पास की। जागरण

HighLights

  1. अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) परीक्षा पास की।

  2. अब राजनीति के साथ न्यायालय के क्षेत्र में भी सक्रिय होंगी।

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने All India Bar Examination (AIBE) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद अब वह राजनीति के साथ-साथ न्यायालय के क्षेत्र में भी अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं। अम्बा प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ यह जानकारी साझा की।

अम्बा प्रसाद ने कहा कि राजनीति के गलियारों के साथ अब न्यायालय के गलियारों में भी उनका कदम बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में उन्हें विधायिका के कामकाज को करीब से समझने का अवसर मिला। वहीं, कार्यपालिका की कार्यशैली को भी उन्होंने नजदीक से देखा है।

Amba Prasad result

उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच की कश्मकश में कई बार जनता प्रभावित होती है। ऐसे में अब वह जरूरत पड़ने पर जनता के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी।

अम्बा प्रसाद ने कहा कि जनता के साथ होने वाले अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ वह पहले भी आवाज उठाती रही हैं। अब कानूनी क्षेत्र में कदम रखने के बाद जरूरत के अनुसार न्यायालय के माध्यम से भी जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगी। 

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