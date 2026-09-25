पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने पास की AIBE परीक्षा, अब राजनीति के साथ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई
पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) की परीक्षा पास कर ली है। अब वह राजनीति के ...और पढ़ें
HighLights
अम्बा प्रसाद ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) परीक्षा पास की।
अब राजनीति के साथ न्यायालय के क्षेत्र में भी सक्रिय होंगी।
जागरण संवाददाता, हजारीबाग। पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने All India Bar Examination (AIBE) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद अब वह राजनीति के साथ-साथ न्यायालय के क्षेत्र में भी अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं। अम्बा प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ यह जानकारी साझा की।
अम्बा प्रसाद ने कहा कि राजनीति के गलियारों के साथ अब न्यायालय के गलियारों में भी उनका कदम बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में उन्हें विधायिका के कामकाज को करीब से समझने का अवसर मिला। वहीं, कार्यपालिका की कार्यशैली को भी उन्होंने नजदीक से देखा है।
उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच की कश्मकश में कई बार जनता प्रभावित होती है। ऐसे में अब वह जरूरत पड़ने पर जनता के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी।
राजनीति के गलियारों के साथ-साथ, न्यायालय के गलियारों में भी हम कदम बढ़ा चुके हैं। विधायिका का अनुभव तो है, कार्यपालिका की कार्यशैली का भी अनुभव है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच की कश्मकश में फंसी जनता के लिए अब न्याय की गुहार भी लगाऊँगी।— Amba Prasad (@AmbaPrasadINC) September 25, 2026
जनता जनार्दन पर किए गए हर अन्याय एवं… pic.twitter.com/hfnCVqGEkI
अम्बा प्रसाद ने कहा कि जनता के साथ होने वाले अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ वह पहले भी आवाज उठाती रही हैं। अब कानूनी क्षेत्र में कदम रखने के बाद जरूरत के अनुसार न्यायालय के माध्यम से भी जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगी।
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