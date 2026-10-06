आसमान से हुई फसलों की सुरक्षा, हजारीबाग में ड्रोन से धान की फसल पर हुआ कीटनाशक का छिड़काव

संवाद सूत्र, इचाक (हजारीबाग)। बदलती कृषि तकनीक के बीच अब धान की फसल को कीट एवं व्याधि से बचाने के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के तीन प्रखंडों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक एवं पौधा संरक्षण दवाओं के छिड़काव का प्रत्यक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को इचाक प्रखंड की बोगा पंचायत में कृषक प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त की मौजूदगी में आईसीएआर गोरिया करमा के वरीय वैज्ञानिक डॉ. पंकज कुमार सिंह ने ड्रोन के माध्यम से धान की फसल में पौधा संरक्षण दवा का छिड़काव कर किसानों को इसकी कार्यप्रणाली समझाई। श्रम और समय दोनों की बचत ड्रोन के खेत के ऊपर उड़ान भरते ही किसानों की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ ही समय में ड्रोन ने निर्धारित क्षेत्र में दवा का छिड़काव पूरा कर दिया। किसानों को बताया गया कि इस तकनीक से कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है तथा खेत में प्रवेश किए बिना फसल का उपचार संभव हो पाता है।

परियोजना निदेशक आत्मा शुभंकर गुप्ता ने बताया कि जिले में इस वर्ष धान का अच्छादन करीब 90 प्रतिशत है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में धान की फसल में कीट एवं व्याधि का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे समय में ड्रोन तकनीक किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

अधिक क्षेत्र में पौधा संरक्षण दवा का छिड़काव कम समय में अधिक क्षेत्र में पौधा संरक्षण दवा का छिड़काव होने से फसल को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को इसका प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और जानकारी दी जा रही है।