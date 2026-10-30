हजारीबाग में सोती पुल के नीचे मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, हजारीबाग। रेलवे स्टेशन रोड स्थित कुद रज्जा नगर के सोती पुल के नीचे शुक्रवार को एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान मोहम्मद आलम के रूप में हुई है। वह डामोडीह में किराये के मकान में रहता था। शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

जानकारी अनुसार, युवक नशे का सेवन करता था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में पुल से नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।