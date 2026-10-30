हजारीबाग में सोती पुल के नीचे मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
हजारीबाग के सोती पुल के नीचे शुक्रवार को मोहम्मद आलम नामक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल ...और पढ़ें
HighLights
हजारीबाग के सोती पुल के नीचे मिला युवक का शव।
मृतक की पहचान मोहम्मद आलम के रूप में हुई है।
पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, हजारीबाग। रेलवे स्टेशन रोड स्थित कुद रज्जा नगर के सोती पुल के नीचे शुक्रवार को एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान मोहम्मद आलम के रूप में हुई है। वह डामोडीह में किराये के मकान में रहता था। शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।
जानकारी अनुसार, युवक नशे का सेवन करता था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में पुल से नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है और पुलिस के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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