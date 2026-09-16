गुमला में चार दिन से जंगली हाथियों का डेरा, रात होते ही गांव-खेतों में पहुंच रहा झुंड; वन विभाग अलर्ट

संवाद सूत्र, भरनो (गुमला)। गुमला प्रखंड के अमलिया, रायकेरा और आसपास के जंगल व ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चार दिनों से जंगली हाथियों के झुंड के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। देर शाम होते ही हाथी जंगल से निकलकर खेतों और गांव के आसपास पहुंच रहे हैं।

इससे ग्रामीणों को जान-माल की सुरक्षा के साथ धान की फसल को नुकसान पहुंचने की चिंता सता रही है। हाथियों की लगातार मौजूदगी की सूचना पर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए करीब 10 से 11 वनकर्मी रातभर प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं।

टॉर्च और लाउडस्पीकर से लैस वाहन के साथ अमलिया-रायकेरा सहित आसपास के इलाकों में निगरानी की जा रही है। वनकर्मी लाउडस्पीकर से ग्रामीणों को रात में अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने तथा खेत और जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं।