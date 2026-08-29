बारिश ने भरा मौत का गड्ढा, खेलते-खेलते पानी में डूबे दो मासूम; गुमला में पसरा मातम

संवाद सूत्र, भरनो (गुमला)। भरनो थाना क्षेत्र के लोंगा गांव में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में पानी से भरी बाथरूम की टंकी में डूबने से दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लोंगा गांव निवासी अरमान अंसारी (9 वर्ष), पिता असलम अंसारी और जैद अंसारी (5 वर्ष), पिता मिनारूल अंसारी के रूप में हुई है।

घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार, अरमान अंसारी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोंगा में कक्षा तीन और जैद अंसारी कक्षा एक में पढ़ता था। बताया जाता है कि शनिवार को दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए थे और घर के आसपास ही खेल रहे थे।

इसी दौरान खेलते-खेलते दोनों बच्चे घर के समीप बनी बाथरूम की टंकी के पास पहुंच गए। बाथरूम की टंकी के लिए गड्ढा खोदकर उसमें ईंट की जोड़ाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन टंकी के गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण गड्ढा पानी से पूरी तरह भर गया था। खेलने के दौरान दोनों बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए।