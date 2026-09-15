गुमला में सीलबंद एलपीजी सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, मिट्टी का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, रायडीह (गुमला)। रायडीह थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतराटोली पंचायत अंतर्गत ऊपरखोर गांव में सोमवार की रात घरेलू एलपीजी सिलेंडर फटने से एक मिट्टी का घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की दीवार टूटकर गिर गई, जबकि खपरैल की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। घर में रखे बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी बर्बाद हो गए।

गृहस्वामी आर्टिकोस मिंज ने बताया कि घटना रात करीब 10 बजे की है। शाम को वह और उनका पुत्र बगल के डूमरटोली गांव स्थित अपनी दीदी के घर सोने चले गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने फोन कर घर में जोरदार विस्फोट होने की जानकारी दी। मंगलवार सुबह घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रसोई में रखा एलपीजी सिलेंडर फटने से मकान को काफी नुकसान हुआ है।

घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं आर्टिकोस मिंज के अनुसार, रसोई में एक सिलेंडर चूल्हे से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरा सिलेंडर पिछले गुरुवार को ही लाकर रखा गया था। उनका कहना है कि नए सिलेंडर की सील तक नहीं टूटी थी। इसके बावजूद उसमें विस्फोट कैसे हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।