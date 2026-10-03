गुमला में सिस्टम की लाचारी: कीचड़ भरे रास्ते से बहंगी पर लादकर अस्पताल पहुंचाई गई गर्भवती

संवाद सूत्र, घाघरा (गुमला)। घाघरा प्रखंड के कुहीपाट पंचायत अंतर्गत गुनिया गांव की गर्भवती महिला हीरा कुमारी को सड़क की बदहाल स्थिति के कारण बहंगी के सहारे मुख्य सड़क तक लाया गया।

दो व्यक्ति बहंगी के सहारे गर्भवती महिला को गांव से मुख्य पथ तक ले गए। इसके बाद एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया।

महिला के साथ स्वास्थ्य सहिया भी मौजूद थीं। जानकारी के अनुसार गुनिया गांव की सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और बारिश के कारण पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है।

स्थिति यह है कि गांव के अंदर कोई वाहन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के अनुसार करीब दो माह पूर्व पंचायत की 15वें वित्त की राशि से मिट्टी-मोरम सड़क का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत सड़क निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। सड़क के किनारे से ही मिट्टी काटकर सड़क पर डाल दी गई, जिसके कारण बारिश होते ही मिट्टी बह गई और सड़क पर कीचड़ व गड्ढे बन गए।