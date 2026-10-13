गुमला में बीच सड़क हाइवा के केबिन में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र, रायडीह (गुमला)। रायडीह थाना क्षेत्र के एनएच-43 स्थित डोबडोबी के तीखे मोड़ पर मंगलवार को एक हाइवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद वाहन के केबिन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा केबिन जलकर राख हो गया। हालांकि, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली।

घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, हाइवा में सड़क निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला फ्लाई ऐश (डस्ट) लदा था। वाहन रांची से मांझाटोली की ओर जा रहा था। इसी दौरान डोबडोबी के तीखे मोड़ पर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और हाइवा का डाला पलट गया।